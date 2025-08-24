Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Мединский: обменный фонд Украины приближается к нулю

Помощник президента России, глава российской делегации на переговорах с Украиной, Владимир Мединский сообщил, что «обменный фонд» украинской стороны приближается к нулю.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными на белорусской границе — 146 пленных были возвращены РФ, и столько же Украине. «Киев вновь "отбирал", на этот раз из числа 1000 пленных вэсэушников, которые обращались к Зеленскому», — сообщил господин Мединский.

«Видимо, наших там осталось совсем мало, "обменный фонд" Украины приближается к "нулю". Это хорошо. У нас же еще — тысячи пленных ВСУ», — написал Владимир Мединский в своем Telegram-канале.

