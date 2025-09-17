Сбежавшим из СИЗО в Екатеринбурге террористам предъявят обвинение в октябре

Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в список террористов и экстремистов), задержанным после побега из СИЗО-1 в Екатеринбурге, предъявят обвинение в октябре, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. По его словам, фигуранты раскаиваются в содеянном и сотрудничают со следствием. За групповой побег им грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, в прошлом году они были осуждены за покушение на террористический акт (ст. 30 ч. 3, п. «а» ч.2 ст. 205 УК РФ). По данным следствия, фигуранты хотели поджечь военкомат Кировского и Октябрьского района. Групповой побег из СИЗО-1 Иван Корюков и Александр Черепанов совершили 1 сентября. Как сообщил полковник Горелых, в их розыске участвовало 270 сотрудников органов внутренних дел областного, городского и районного уровней.

8 сентября задержали Александра Черепанова. ГУФСИН сообщило, что сопротивления он не оказал. В пресс-службе ведомства подчеркнули, что заключенного задержали в 14 километрах от СИЗО, откуда он сбежал. Ивану Корюкову тогда удалось скрыться.

«Один из них, задержанный первым, оказывал помощь сыщикам, записал свое аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь со служебных автомобилей ППСП при патрулировании садовых участков в районе Чусовского тракта», — рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Ивана Корюкова задержали вечером 15 сентября.

За групповой побег (ч. 2 ст. 313 УК) осужденным грозит до пяти лет лишения свободы.

Артем Путилов