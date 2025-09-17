ООН хочет сократить бюджет на 2026 год на $500 млн

Генсек ООН Антониу Гутерриш предложил сократить бюджет ООН на 2026 год на 15,1% по сравнению c текущим годом. Сумма сокращения превысит $500 млн. Свою инициативу господин Гутерриш озвучил в письме странам-участницам организации, сообщает ее пресс-служба.

Согласно письму, предлагается сократить 18,8% должностей. Также ООН намерена перенести выполнение некоторых функций из Нью-Йорка и Женевы в менее дорогостоящие локации. Господин Гутерриш заявил, что предложения подготовлены после «тщательного анализа порядка выполнения мандатов и распределения ресурсов». Он заверил, что при этом соблюден баланс между «тремя столпами Устава ООН» — миром и безопасностью, правами человека и устойчивым развитием.

«Такого рода сокращения потребуют компромиссов... Мы примем меры по смягчению последствий для защиты основных мандатов и качества услуг, в том числе путем приоритизации высокоэффективных результатов, объединения опыта различных организаций и использования виртуальных методов и автоматизации»,— заверил генсек ООН.

На этой неделе инициативы рассмотрит Консультативный комитет ООН по административным и бюджетным вопросам. Затем он направит рекомендации Пятому комитету Генассамблеи, где все 193 государства-члена примут окончательное решение, которое ожидается к декабрю 2025 года.

На этой неделе Антониу Гутерриш заявил, что в реформировании нуждается Совет Безопасности ООН. По мнению генсека организации, нынешний состав Совбеза не соответствует современному миру и отражает «реалии 1945 года».