Генсек ООН Гутерриш призвал убрать из Совбеза «реалии 1945 года»

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Совет Безопасности нуждается в реформировании, так как его нынешний состав не соответствует современному миру и отражает реалии 1945 года. Это, по его словам, создает проблемы с легитимностью и эффективностью.

Господин Гутерриш отметил, что он поддерживает предложения ограничить право вето, особенно в случаях массового нарушения прав человека. Он подчеркнул, что является первым генсеком, который постоянно говорит о необходимости реформировать Совбез.

По словам генсека ООН, в вопросе реформы есть прогресс: несколько стран, в том числе из постоянной пятерки, признали, что Африка должна получить постоянное членство. Однако окончательное решение может быть принято только государствами-членами.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в интервью агентству “Синьхуя”, что Москва и Пекин поддерживают реформу ООН, в частности повышение представительства Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров также отмечал, что распределение мест в Совете Безопасности несправедливо и смещено в пользу Запада.