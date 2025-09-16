Враг был разбит, победа была за нами

Применение опыта СВО стало центральным элементом российско-белорусских учений «Запад-2025», завершившихся 16 сентября. На белорусских и российских полигонах, а также в акваториях и на побережье Балтийского и Баренцева морей, в частности, отрабатывались гибридные удары, тактика «кочующих батарей» и борьба с беспилотниками. Особое внимание было уделено планированию применения сил нестратегического ядерного сдерживания, которое, по уверению командования, носило «сугубо оборонительный и плановый характер».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (в центре), министр обороны Андрей Белоусов (слева) и помощник президента Алексей Дюмин (второй справа) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на полигоне «Мулино» в ходе учений «Запад-2025»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (в центре), министр обороны Андрей Белоусов (слева) и помощник президента Алексей Дюмин (второй справа) во время осмотра вооружения, военной и специальной техники на полигоне «Мулино» в ходе учений «Запад-2025»

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В маневрах, проходивших с 12 сентября на 41 полигоне (включая четыре в Белоруссии), участвовали мотострелковые, береговые и танковые части, инженерные войска, авиация и флот, а также артиллерия, системы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Набор задействованных на маневрах средств был традиционно широк: бронетехника (включая танки Т-72Б3 и Т-80БВМ), самоходные артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня, комплексы ПВО и РЭБ. Как сообщил 16 сентября президент Владимир Путин, суммарно в учениях приняли участие около 100 тыс. военных, до 10 тыс. единиц техники, 333 летательных аппарата и почти 250 кораблей и судов.

В учебных сценариях явно прослеживалась ставка на комплексное применение сил и средств поражения: массированные огневые залпы в связке «радиоразведка — артиллерия и авиация» сменялись сериями точечных авиаударов, корректируемых с помощью дронов, чтобы нарушить управление и разведку условного противника. На земле отрабатывались не только классические приемы наступления и обороны, но и задачи по защите тыловых коммуникаций, обнаружению и нейтрализации диверсионно-разведывательных групп.

В морской части учений поучаствовали два флота — Балтийский и Северный.

Балтфлот задействовал до 15 кораблей и катеров, которые отрабатывали поиск и поражение малых надводных целей, траление мин и отражение атак морских беспилотников. В Баренцевом море атомный подводный ракетный крейсер «Архангельск» выполнил успешный пуск ракет «Калибр» по морской цели. Кроме того, Северный флот отрабатывал прикрытие акватории и взаимодействие с авиацией, задачи по поиску и нейтрализации подводных диверсантов, процедуры спасения и эвакуации экипажей.

Воздушная компонента учений тоже была насыщенной. Экипажи МиГ-31К с гиперзвуковым комплексом «Кинжал» совершали вылеты над Баренцевым морем, отрабатывая элементы поиска, наведения и имитации ударов. Дальние бомбардировщики Ту-22М3 выполняли патрульные и ударные задачи по морским и береговым целям. Тактическая авиация (Су-30СМ, Су-34, Су-35С) обеспечивала прикрытие и огневую поддержку подразделений на земле, а также провела практическое бомбометание с высоты 400 м (правда, обычными фугасными бомбами, а не современными и более ходовыми сейчас УМПК).

Особое внимание уделялось живучести инфраструктуры: на Северном флоте отрабатывалось перебазирование авиации на запасные аэродромы, восстановление взлетно-посадочных полос после условных ударов, организация устойчивой спутниковой и радиосвязи в условиях помех.

Одной из главных особенностей учений-2025 стало применение опыта, полученного в ходе СВО.

Это проявилось, например, в тактике десантирования: вертолеты Ми-8 доставляли штурмовые группы сразу на квадроциклах (по два на каждом борту) с двумя десантниками на каждом. Прикрывавшие высадку ударные вертолеты Ка-52М и Ми-28НМ работали на малых и предельно малых высотах с использованием рельефа местности.

Артиллерия действовала по принципу «кочующих батарей» с постоянной сменой позиций после нескольких выстрелов — мера, отработанная на СВО для противодействия контрбатарейной борьбе.

Из актуального опыта боевых действий было позаимствовано и широкое применение оптоволоконных и разведывательных БПЛА и современных комплексов РЭБ, а также акцент на борьбу с малыми дронами в условиях радиоэлектронных помех.

Хотя некоторые эпизоды учений — как, например, развертывание ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области возле границы с Польшей — вроде бы подтверждали серьезность опасений соседних стран НАТО (см. “Ъ” за 12 сентября), организаторы всячески подчеркивали оборонный характер маневров и демонстрировали их прозрачность. На полигонах присутствовали иностранные наблюдатели (в том числе из США — впервые с начала СВО), а на отдельные эпизоды были приглашены журналисты. И даже по поводу включенных в программу учений мероприятий по планированию применения нестратегических средств и оценке возможностей подвижных ракетных комплексов, включая знаменитый «Орешник», командование союзных сил заявило, что все такие эпизоды рассматривались в строго учебном и плановом ключе — как элемент общей подготовки к отражению угроз.

Дмитрий Сотак