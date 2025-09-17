Песков об угрозах Трампа, отсутствии Герасимова на учениях и диалоге с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Он прокомментировал угрозы президента США Дональда Трампа ввести новые санкции против РФ, объяснил, почему начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова не было на военных учениях «Запад-2025», и рассказал о готовности Москвы продолжать переговоры по Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

О появлении Путина на военных учениях

Путин положительно оценил ход учений «Запад-2025».

Путин не раз появлялся в военной форме на учениях «Запад-2025». Вы невнимательны.

Начальник Генштаба Валерий Герасимов не присутствовал на учениях, он координирует ход СВО.

Об украинском урегулировании

Переговоры РФ и Украины об обмене военнопленными приостановлены.

Москва не меняла свою позицию по Украине на фоне угроз Трампа ввести новые санкции, Россия хочет урегулировать конфликт политико-дипломатическими методами.

ЕС ошибочно считает, что санкции против РФ способны повлиять на позицию Москвы, 18 предыдущих санкционных пакетов были неэффективны.

Понимания о сроках нового телефонного разговора и личной встречи Путина и Трампа нет, но контакты Вашингтона и Москвы продолжаются.

Утверждение Юлии Навальной о том, что ее супруг был отравлен в российском СИЗО, никак не повлияет на ход переговоров по Украине.

О реформе ООН

Россия поддерживает предложение генсека ООН Антониу Гутерриша по реформированию Совета безопасности организации. Москва не считает это пересмотром итогов Второй мировой войны.

О графике Путина

Путин внесет кандидатуру Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ в самые сжатые сроки.

У Путина нет в графике посещения «Интервидения».

Сегодня Путин проведет совещание с правительством.

Во второй половине дня Путин проведет международный телефонный разговор.

Эрдни Кагалтынов