Кремль: у Путина и Трампа нет договоренности о сроках следующей встречи

Контакты России и США продолжаются, несмотря на паузу в прямых переговорах по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, в настоящее время активны дипломатические каналы и каналы представителей глав государств. При этом в Кремле нет понимания, когда лидеры РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп вновь выйдут на прямой контакт.

«В настоящий момент какого-то понимания о возможных сроках проведения телефонного разговора или следующей личной встречи нет,— сказал господин Песков на брифинге. — Но контакты действительно по разным каналам продолжаются, и по дипломатическим каналам, и по каналам представителей глав государств в их администрациях».

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что пока «каких-то наметок относительно контактов на высшем уровне нет».

12 сентября Дональд Трамп поставил под вопрос желание и готовность российского президента завершить конфликт. Он предупредил, что если продвижения по урегулированию украинского конфликта не будет, США нанесут по российской экономике «санкционный удар». Новый пакет мер предполагает давление на банки, нефтяной сектор и торговлю с третьими странами.

Анастасия Домбицкая