Песков: Путин внесет кандидатуру Краснова на пост главы ВС «в самые сжатые сроки»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в ближайшее время внесет кандидатуру генпрокурора Игоря Краснова в Совет Федерации (СФ). Господин Краснов претендует на пост председателя Верховного суда (ВС) России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«В самые сжатые сроки»,— ответил господин Песков на вопрос журналистов. После того как президент представит кандидатуру господина Краснова в Совет Федерации, у СФ будет 14 дней, чтобы рассмотреть назначение нового главы Верховного суда.

Сегодня кандидатуру Краснова, единственную в конкурсе на этот пост, одобрила Комиссия при президенте России. 15 сентября его рекомендовала Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

Конкурс на должность открылся 29 июля — после смерти бывшего главы Ирины Подносовой. Председатель Верховного суда назначается сроком на шесть лет.