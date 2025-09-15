Игорь Краснов рекомендован на должность главы Верховного суда России

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) России рекомендовала генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда (ВС). Решение об этом принято на внеочередном заседании ВККС единогласно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Рассмотрение кандидатуры господина Краснова заняло 5 минут. Он был единственным претендентом на этот пост.

Конкурс на должность главы ВС стартовал 29 июля — после смерти бывшего глав Ирины Подносовой. Председатель ВС назначается сроком на шесть лет.

Игорь Краснов занимал пост генпрокурора России с января 2020 года. До этого он был заместителем главы Следственного комитета.