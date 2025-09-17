В российском Chery опровергли уход бренда из России

Российское подразделение китайского автомобильного концерна Chery опровергло «Ъ» уход бренда из РФ. «Бренд Chery не уходит с российского рынка»,— прокомментировали «Ъ» в пресс-службе компании.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О том, что Chery планирует к 2027 году уйти с рынка РФ, который для нее второй по величине после китайского, ранее сообщило агентство Nikkei со ссылкой на документацию Chery Automobile к IPO на бирже Гонконга. На Россию пришлось 25,5% выручки компании в 2024 году и 17,7% в 2023 году. На конец марта 2025 года у Chery в РФ было 372 дилерских представительства и 687 салонов.

По данным «Автостата», по итогам восьми месяцев 2025 года бренд Chery занимал третье место по продажам новых легковых автомобилей с долей 10,33%. Год к году реализация марки снизилась на 21,8%, до 79,85 тыс. штук.

Наталия Мирошниченко