Chery уйдет из России, чтобы избежать санкций и разместиться на бирже Гонконга

Китайский автомобильный производитель Chery Automobile готовится выйти на биржу Гонконга. Компания планирует привлечь $1,2 млрд, что может стать самым крупным размещением среди автомобильных производителей на этой бирже в нынешнем году. Об этом сообщает агентство Nikkei.

Chery Automobile указывает, что большая часть вырученных средств пойдет на разработку и расширение линейки электромобилей и гибридных автомобилей. Около 20% средств компания направит на расширение за пределами Китая.

В той же документации Chery Automobile сообщает, что к 2027 году уйдет с российского рынка, который является для нее вторым по величине после китайского. На Россию пришлось 25,5% совокупной выручки компании в 2024 году и 17,7% в 2023 году. На конец марта 2025 года у компании в России было 372 дилерских представительства и 687 салонов. В апреле российское подразделение компании начало передачу активов трем неназываемым компаниям. Процесс будет полностью завершен к 2027 году.

Кроме того, Chery Automobile сообщила, что «прекратила деятельность в Иране и на Кубе», чтобы «избежать риска санкций». По мнению инвесторов, опрошенных Nikkei, причиной ухода с российского рынка стало действие санкций со стороны Запада, а также введенный в России утилизационный сбор для импортных автомобилей, что делает продажи в стране нерентабельными для Chery Automobile.

Алена Миклашевская