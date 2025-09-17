Диана Шнайдер вышла во второй круг турнира WTA 500 в Сеуле

Россиянка Диана Шнайдер одержала победу над американкой Кэти Макнэлли в матче первого круга проходящего в Сеуле турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) категории 500. Призовой фонд соревнований превышает $1 млн.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:2, 6:4. Встреча началась 16 сентября, однако была прервана и перенесена на следующий день из-за дождей. В рейтинге WTA Диана Шнайдер занимает 19-е место, Кэти Макнэлли — 93-е. Следующей соперницей россиянки станет победительница встречи между голландкой Сюзан Ламенс (64) и немкой Марией Татьяной (44).

Во второй круг сеульского турнира не смогла пробиться 79-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Захарова. Она уступила румынке Соране Кырсте (66) со счетом 3:6, 1:6.

Турнир в Сеуле завершится 21 сентября. Действующей победительницей является бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя.

Таисия Орлова