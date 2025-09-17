Посольство РФ: Швеция пока не уточняла параметры своего участия в операции НАТО

Швеция заявила о своей готовности поучаствовать в операции НАТО «Восточный страж». Посольство России в стране сообщило «РИА Новости», что королевство пока не обозначило, как именно оно будет участвовать в инициативе.

13 сентября НАТО начало операцию «Восточный страж» для укрепления позиций на восточном фланге. Генсек альянса Марк Рютте объявил об операции после инцидента с БПЛА в Польше 10 сентября. Тогда польские власти заявили как минимум о 19 дронах, нарушивших воздушное пространство республики, некоторые из них были уничтожены.

Испания, Италия и Великобритания также объявили, что в скором времени присоединятся к операции НАТО.

