Задержанного в Приморье французского велосипедиста арестовали до начала октября

Суд в Приморском крае отправил французского велопутешественника Софиана Сехили в СИЗО до 4 октября. Об этом сообщает «Интерфакс». Сейчас господин Сехили находится в следственном изоляторе города Уссурийска.

О задержании 44-летнего француза стало известно в начале сентября. До этого о сроках ареста иностранца известно не было. Господин Сехили собирался побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде, но был задержан в Приморском крае по подозрению в незаконном пересечении государственной границы РФ.

Как рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин, на содержание в СИЗО господин Сехили не жалуется. Он содержится в двухместной камере, где есть двухъярусная кровать, телевизор, чайник и посуда.