Задержанный в Приморье французский велосипедист находится в СИЗО Уссурийска

Арестованный за незаконное пересечение госграницы велопутешественник из Франции Софиан Сехили находится в СИЗО города Уссурийска. На содержание он не жалуется, рассказал председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Приморья Владимир Найдин.

Представители ОНК посетили француза в СИЗО. Он находится в двухместной камере, где есть двухъярусная кровать, телевизор и чайник, посуда.

По словам господина Найдина, арестованному было сложно общаться с назначенным адвокатом, поэтому ОНК нашла для него другого. Софиан Сехили не знает русский язык, связь с семьей он поддерживает через адвоката.

«Кормят его хорошо, три раза в день, правда, велопутешественник сказал, что еда в изоляторе для него непривычна, а также попросил передать ему растворимый кофе. Мы постараемся выполнить его просьбу»,— сообщил ТАСС Владимир Найдин.

О задержании 44-летнего француза стало известно в начале сентября. Софиан Сехили хотел побить мировой рекорд по пересечению Евразии на велосипеде. Le Monde писала, что перед задержанием он дважды пытался въехать на территорию РФ через две границы, расположенные на расстоянии 200 км друг от друга.