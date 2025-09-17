Более 8 тыс. иностранцев легализовались на Среднем Урале с начала года

В Свердловской области легализовано 8232 иностранных гражданина с начала года, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. Среди них — свыше 5 тыс. из Узбекистана и Таджикистана, еще 2285 человек — из Кыргызстана. По его словам, Свердловская область находится в пятерке лучших регионов в РФ по вопросам легализации иностранцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Полковник Горелых рассказал об итогах исполнения указа президента РФ №1126 от 30 декабря 2024 года, по которому от иностранцев и лиц без гражданства требовалось урегулировать свое правовое положение в России. Сроки реализации указа были перенесены с мая на сентябрь для снижения нагрузки на органы внутренних дел — основная нагрузка во всех муниципалитетах легла на подразделения полиции по вопросам миграции.

Генеральный консул Кыргызстана Максат Тентимишов положительно оценил работу свердловской полиции. «Он также посетил с рабочим визитом новый миграционный центр по улице Кислородная, 8 в Екатеринбурге, встретился с соотечественниками, осмотрел служебные помещения, где оформляются документы, и был удовлетворен качеством оказания госуслуг»,— отметил Валерий Горелых.

Напомним, с января по июль 2025 года судебные приставы Свердловской области выдворили из России 950 иностранцев за нарушение миграционных законов. Все они прибыли в регион на заработки.

Ирина Пичурина