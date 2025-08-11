Из Свердловской области с начала года выдворили 950 нелегальных мигрантов

С января по июль 2025 года судебные приставы Свердловской области выдворили из России 950 иностранцев за нарушение миграционных законов, сообщили в ГУФССП по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Среди выдворенных больше всего граждан Таджикистана — 428 человек. Из Узбекистана — 298, Кыргызстана — 133, Азербайджана — 33. Меньше всего выдворено граждан Грузии, Египта и Китая — от одного до шести человек. Все они прибыли в регион на заработки.

Все выдворенные были признаны виновными по ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ).Им были назначены штрафы, а суд вынес постановления о принудительном выдворении. Иностранцы ожидали выдворения в центрах временного содержания. Судебные приставы оформили необходимые документы и сопроводили их до пунктов пропуска через границу.

Напомним, по данным регионального ГУ МВД, за пределы России из Свердловской области в первом квартале 2025 года выдворили 665 иностранных граждан. Кроме того, въезд запретили 767 иностранцам, что на 17,5% больше, чем за тот же период прошлого года.

Ирина Пичурина