Нижегородский фуникулер за первый год работы посетило 407,5 тысячи человек

Фуникулер в Нижегородском кремле за первый год работы посетило 407,5 тыс. человек. Выручка от продажи билетов составила 94,9 млн руб., сообщили «Ъ-Приволжье» в управделами правительства Нижегородской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Строить новый фуникулер на месте исторически существовавшего подъемника начали в 2019 году. Открыть его планировали в 2021 году, но сроки неоднократно сдвигались, и работать он начал только 15 сентября 2024 года. За время строительства фуникулер подорожал с 500 млн до 1,8 млрд руб.

Стоимость проезда изначально составляла 200 руб. Но с июля 2025 года ее увеличили до 350 руб. За июль пассажиропоток по сравнению с июнем сократился на 16%, при этом выручка увеличилась на 45%.

В августе пассажиропоток по сравнению с июлем почти не изменился, подъемником воспользовались 45,3 тыс. человек. Выручка за август составила 15,4 млн руб.

Галина Шамберина