ВТБ не рассматривает покупку новых банков

ВТБ (MOEX: VTBR) сейчас не рассматривает покупку каких-либо активов для интеграции с банком. Последним к ВТБ присоединится «Почта банк». Об этом сообщил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

«Но мы допускаем, что, как я говорю, любовь может нечаянно нагрянуть, и этот объект потенциального приобретения может появиться неожиданно»,— сказал он на встрече с инвесторами (трансляция велась на сайте ВТБ).

Господин Пьянов уточнил, что сейчас ВТБ не проводит due diligence (юридическая оценка перед приобретением) никакого объекта.

Интеграцию с «Почта банком» планируется завершить в мае 2026 года. В июне ВТБ завершил юридические процедуры по присоединению крымского банка РНКБ. В 2024 году началось поэтапное объединение банка «Открытие» с БМ-банком, который должен интегрироваться с ВТБ в следующем году.

