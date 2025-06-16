ВТБ завершил юридическое присоединение крымского РНКБ

ВТБ (MOEX: VTBR) завершил юридические процедуры по присоединению крымского банка РНКБ, сообщили в компании. Обслуживание розничных и корпоративных клиентов началось под брендом ВТБ с 12 июня. До конца 2025 года интеграция должна быть завершена.

«Завершение интеграции РНКБ не просто технический этап... Мы сохранили привычные для клиентов финансовые сервисы и выгодные условия, продолжим обслуживание в привычных крымчанам и севастопольцам офисах. До конца года переведем на инфраструктуру ВТБ более 2 млн розничных клиентов РНКБ и сделаем это максимально комфортно для них»,— рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

Процесс присоединения РНКБ к ВТБ начался в июне прошлого года. С осени 2024-го розничные клиенты стали пользоваться всеми продуктами ВТБ в офисах РНКБ. С того момента оформлено более 1,5 млн продуктов и сервисов, включая 500 тыс. карт, уточнили в пресс-релизе. Хотя жителей Крыма и Севастополя обслуживают в прежних офисах, кредитные карты РНКБ продолжат работать как карты ВТБ до окончания срока действия.

С 16 июня в рамках интеграции РНКБ свыше 250 крупных компаний Крыма и Севастополя перешли на платежную инфраструктуру ВТБ. Процесс прошел бесшовно.

Подробнее о деятельности ВТБ — в материале «Ъ» «Все филиальное просто».