Аэропорт Краснодара с 2026 года планирует работать круглосуточно

Аэропорт Краснодара, где возобновлены полеты в дневное время суток, намерен вернуться к круглосуточному режиму работы в 2026 году. Об этом рассказал его управляющий директор Дмитрий Кириченко.

По словам господина Кириченко, в течение трех лет, пока аэропорт не работал, его поддерживали в функциональном состоянии. До конца 2025 года в аэропорту ожидают пассажиропоток на уровне не менее 500 тыс. человек.

«Будем наращивать нашу географию полетов, наверное, в следующем году, возможно вначале перейдем на круглосуточный режим работы»,— уточнил господин Кириченко (цитата по ТАСС).

Аэропорт Краснодара был закрыт в феврале 2022 года. Минтранс сообщил о его открытии 11 сентября 2025-го. Сегодня из Москвы в Краснодар вылетел первый за три года рейс. На туристическом рынке ждут прироста числа поездок в регион осенью на 35%.

Подробности — в публикации «Ъ» «На авиарейсах потеплело».