Из Москвы в Краснодар вылетел первый с 2022 года рейс

Из московского Шереметьево вылетел самолет в Краснодар. Это первый рейс в краснодарский аэропорт после трех лет перерыва.

Согласно онлайн-табло, рейс выполняет авиакомпания «Аэрофлот» на самолете Airbus A321. Время в пути составит 3 часа 35 мин.

Аэропорт Краснодара был закрыт в феврале 2022 года. 11 сентября 2025-го Минтранс сообщил о возобновлении его работы. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», S7. Федеральная антимонопольная служба взяла на контроль цены на авиабилеты в этом направлении. На туристическом рынке ждут прироста числа поездок в регион осенью на 35%.

Подробности — в материале «Ъ» «На авиарейсах потеплело».