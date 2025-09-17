AFP: «Евротройка» сегодня проведет переговоры с Ираном по ядерной программе

Министры иностранных дел стран «евротройки» (Германии, Великобритании и Франции. — "Ъ") сегодня проведут переговоры с Ираном. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на французский дипломатический источник. Консультации пройдут в формате телефонного разговора.

27 августа Великобритания, Германия и Франция запустили механизм возобновления санкций Совбеза ООН в отношении Ирана. Он предусмотрен соглашением по иранской ядерной сделки от 2015 года. Речь идет в том числе о возобновлении эмбарго на поставки оружия, заморозке активов, запрете на производство любых атомных технологий. В силу они должны вступить спустя 30 дней с запуска механизма.

Россия, Китай и Иран считают, что у «евротройки» нет оснований для приведения в действие механизма «снэпбэк». В совместном письме, которое главы МИД России, Китая и Ирана Сергей Лавров, Ван И и Аббас Аракчи направили в начале сентября генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу, требования европейских стран названы «недействительными, незаконными и не подлежащими исполнению».

Анастасия Домбицкая