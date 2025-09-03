Тройка против тройки

Главы МИД России, Китая и Ирана Сергей Лавров, Ван И и Аббас Аракчи направили совместное письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с призывом не допустить восстановления международных санкций в отношении Тегерана. Действия «евротройки» (Великобритания, Германия, Франция), заявившей о запуске механизма возобновления этих рестрикций, авторы письма считают незаконными. В Еврокомиссии тем временем настаивают на том, что мяч на стороне Ирана, и предупреждают, что переговорное окно захлопнется менее чем через 30 дней.

В своем совместном обращении министры иностранных дел России, Китая и Ирана отмечают, что иранская ядерная сделка 2015 года и принятая в ее поддержку резолюция Совбеза ООН 2231 были «уникальным достижением многосторонней дипломатии и образцом для подражания в разрешении споров посредством диалога и взаимодействия». Действия так называемой евротройки (Великобритания, Германия и Франция, которые вместе с Россией, Китаем и США в 2015 году выступили посредниками на переговорах с Ираном), 28 августа заявившей о запуске механизма по восстановлению жестких ооновских санкций в отношении Тегерана, авторы письма называют «явно противоречащими» резолюции СБ ООН 2231 и, «следовательно, по своей сути ошибочными как с юридической, так и с процедурной точки зрения».

«"Евротройка" идет по пути злоупотребления полномочиями и функциями Совета Безопасности ООН, одновременно вводя в заблуждение его членов и международное сообщество относительно коренных причин срыва реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, официальное название иранской ядерной сделки.— “Ъ”) и резолюции 2231»,— настаивают министры РФ, КНР и Ирана.

Они напоминают: из СВПД первыми еще в 2018 году вышли США, восстановив свои односторонние санкции в отношении Ирана.

Европейские же страны, как подчеркивается в письме, не только согласились следовать американским рестрикциям, но и сами в нарушение требований сделки ввели дополнительные санкции в отношении Тегерана. Из-за действий западных стран договоренности с Ираном и посыпались, а значит, как считают составители обращения, «евротройка», согласно международному праву, не может задействовать прописанные в соглашении 2015 года механизмы, включая так называемый снэпбэк, позволяющий восстанавливать международные санкции, отмененные в обмен на ограничение Ираном своей ядерной программы.

Ответные меры Ирана, включая приостановку им своих обязательств по СВПД, были, как настаивают три министра, «приняты в ответ на выход США и полное нарушение ими своих обязательств» и «только после продолжительного периода соблюдения Ираном своих обязательств и неспособности "евротройки" исправить ситуацию». Напомним, в 2019 году Иран, выждав год после выхода США из сделки, приступил к наращиванию своего технологического потенциала и запасов высокообогащенного урана. США и европейские страны из-за этого подозревают Иран в стремлении создать ядерное оружие.

Сергей Лавров, Ван И и Аббас Аракчи, однако, считают, что ответные действия Тегерана «не могут служить основой для приведения в действие механизма "снэпбэк"». К тому же «евротройка», как констатируют авторы письма, перед тем как заявить о запуске этого механизма, не задействовала три предварительные процедуры разрешения споров, предусмотренные СВПД.

На основании всего перечисленного главы МИД РФ, КНР и Ирана призывают членов Совета Безопасности (СБ) ООН считать требования трех европейских стран «недействительными, незаконными и не подлежащими исполнению».

«Мы настоятельно призываем членов Совбеза ООН отклонить инициативу Франции, Германии и Великобритании, связанную с активацией механизма восстановления санкций, и подтвердить свою приверженность принципам международного права и многосторонней дипломатии»,— настаивают подписанты.

Напомним, согласно резолюции 2231, после обращения одной из стран—участниц СВПД в Совбез ООН с жалобой на нарушение другой стороной условий сделки в течение 30 дней СБ ООН должен принять резолюцию, подтверждающую, что международные санкции в отношении Ирана остаются замороженными. Если же такая резолюция принята не будет — а Великобритания и Франция, обладающие в СБ ООН правом вето, могут ее заблокировать,— прежние санкции против Ирана будут считаться восстановленными. Но, как следует из письма трех министров, они саму идею запуска этой процедуры и, соответственно, выставления Ирану 30-дневного дедлайна считают нелегитимной.

В Евросоюзе же, наоборот, полагают, что 28 августа для Ирана начался обратный отсчет и, таким образом, у него остается меньше месяца для того, чтобы пойти на существенные уступки по своей ядерной программе. В противном случае ЕС будет считать жесткие санкции Совбеза ООН в отношении Ирана восстановленными. «Перед нами открылось окно возможностей. Мяч на стороне Тегерана, и высокий представитель (ЕС по иностранным делам Кая Каллас.— “Ъ”) сделает все от нее зависящее, чтобы добиться основанного на переговорах результата. У нас есть еще 30 дней, чтобы попытаться найти решение, прежде чем будет перезапущена политика санкций»,— заявил пресс-секретарь главы дипломатии ЕС Ануар аль-Ануни (цитата по «Интерфаксу»).

США поддерживают действия европейских партнеров и 3 сентября в очередной раз ужесточили свои собственные санкции в отношении Ирана.

Со своей стороны, президент Ирана Масуд Пезешкиан на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае лично пообщался с генсеком ООН Антониу Гутерришем, заверив его в намерении дипломатическим путем урегулировать ситуацию вокруг ядерной программы его страны. В свою очередь, генсек ООН, по сообщению иранского агентства «Тасним», выразил уверенность в том, что Иран не намерен производить ядерное оружие, и полностью признал право республики на мирную атомную программу. Кроме того, Антониу Гутерриш, как сообщается, «выразил обеспокоенность возможным применением механизма возобновления санкций против Ирана "евротройкой"». «Гутерриш отметил, что пообщался с европейскими лидерами и призвал их к сотрудничеству с Ираном для решения этой проблемы»,— передает «Тасним».

