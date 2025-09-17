В Ставрополе адвоката признали виновным в мошенничестве на 5 млн рублей

К двум годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима приговорил бывшего адвоката Ставропольской краевой коллегии адвокатов за мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региоу.

В мае этого года адвокат предложил своему знакомому за 5 млн руб. решить вопрос о закрытии уголовного дела по факту совершенного им мошенничества.

«В действительности же осужденный не имел намерений выполнять обещанное и не мог повлиять на решения, принимаемые сотрудниками правоохранительных органов»,— пояснили в ведомстве.

Знакомый фигуранта сообщил о мошенничестве в УФСБ России по Ставропольскому краю. Адвоката задержали с поличным во время передачи денег.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Наталья Белоштейн