НБА и FIBA планируют создать новую лигу в Европе до 2028 года

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация баскетбола (FIBA) планируют запустить новую лигу в Европе в 2027 или 2028 году. Об этом на конференции Office Sports сообщил комиссар НБА Адам Сильвер, слова которого приводит ESPN.

В марте Адам Сильвер и генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис сообщили о планах создания новой лиги в Европе, которая будет конкурировать с Евролигой. Отмечалось, что в ее состав войдут 16 команд, 12 из которых будут постоянными участниками.

Адам Сильвер назвал запуск новой лиги к 2027 году «несомненно амбициозным планом», учитывая организационные проблемы, которые предстоит решить. При этом он подчеркнул, что «не хотелось бы затягивать с реализацией этой идеи дольше 2028 года». По словам комиссара НБА, пока не будет построена более современная инфраструктура, лига может использовать уже существующие существующие арены по всей Европе.

Таисия Орлова