Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
fonbet logo

Реклама, ООО Фонкор

НБА и FIBA планируют создать новую лигу в Европе до 2028 года

Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) и Международная федерация баскетбола (FIBA) планируют запустить новую лигу в Европе в 2027 или 2028 году. Об этом на конференции Office Sports сообщил комиссар НБА Адам Сильвер, слова которого приводит ESPN.

Фото: Nate Billings, file / AP

Фото: Nate Billings, file / AP

В марте Адам Сильвер и генеральный секретарь FIBA Андреас Загклис сообщили о планах создания новой лиги в Европе, которая будет конкурировать с Евролигой. Отмечалось, что в ее состав войдут 16 команд, 12 из которых будут постоянными участниками.

Адам Сильвер назвал запуск новой лиги к 2027 году «несомненно амбициозным планом», учитывая организационные проблемы, которые предстоит решить. При этом он подчеркнул, что «не хотелось бы затягивать с реализацией этой идеи дольше 2028 года». По словам комиссара НБА, пока не будет построена более современная инфраструктура, лига может использовать уже существующие существующие арены по всей Европе.

Таисия Орлова

Новости компаний Все