ГКЗ «Башкортостан» отказался от договора с организацией Гульнары Юриной

Государственный концертный зал «Башкортостан» (учредитель — региональное министерство культуры) в одностороннем порядке отказался исполнять договор с АНОК «Дирекция культурных программ Башкирии» на организацию конкурса «Время героев». Копия решения, принятого учреждением, опубликована на портале госзакупок.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в августе некоммерческая организация получила контракт на организацию всероссийского конкурса патриотической песни «Время героев». Услуги оценивались в 1,4 млн руб., услуги оплачивались за счет бюджетных субсидий. Мероприятие проходило 26-27 августа на уфимской Советской площади.

По мнению ГКЗ «Башкортостан», «Дирекция культурных программ» не выполнила условия договора, в связи с чем и было принято решение об одностороннем отказе.

Сведений об оплате контракта на сайте госзакупок нет. Кто в итоге оказывал организаторские услуги для проведения песенного конкурса, неизвестно.

АНОК «Дирекция культурных программ Башкирии» зарегистрирована в 2020 году в Уфе. Организация является подрядчиком подведомственных минкульту учреждений — концертного зала «Башкортостан», ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, национального оркестра республики. По данным Rusprofile, общая сумма контрактов с ними составляет 102 млн руб. В августе была задержана директор «Дирекции» Гульнара Юрина, которой вменяется присвоение и растрата бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ), выделенных на проведение конкурса «Время героев» в 2023 году. Решением Верховного суда Башкирии до 6 ноября госпожа Юрина пробудет в СИЗО.

Идэль Гумеров