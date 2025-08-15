Компания Гульнары Юриной получила контракт на проведение конкурса «Время героев»

Возглавляемое предпринимательницей Гульнарой Юриной АНО «Дирекция культурных программ РБ» получило контракт на организацию IV Всероссийского открытого конкурса патриотической песни «Время Героев», следует из опубликованной на портале госзакупок информации. Закупку проводил подведомственный министерству культуры Башкирии Государственный концертный зал «Башкортостан».

Начальная цена услуг составляла 1,6 млн руб., госпожа Юрина предложила исполнить контракт за 1,4 млн руб.

Конкурс «Время героев» направлен на поиск новых авторов и новых композиций на патриотическую тему, формирование художественного вкуса, воспитание духовной культуры, гражданской зрелости, лидерских и духовно-нравственных качеств подрастающего поколения, говорится в документации закупки. Предусмотрено три конкурсных номинации: «Автор слов» (на русском и башкирском языке), «Композитор» и «Авторская песня» (на русском и башкирском языке).

Подрядчик должен будет решать вопросы, связанные с подготовкой мероприятия, взаимодействовать с участниками, судьями, техническим персоналом и информационными партнерами, а также улаживать экстренные ситуации. Исполнитель должен будет обеспечить студийную звукозапись как минимум пяти композиций, прошедших в полуфинал конкурса, провести мастер-класс по актерскому мастерству с участием известных деятелей искусства Башкирии, церемонию награждения, торжественное возложение цветов к памятнику Минигали Шаймуратову, репортажную видеосъемку и художественную фотосъемку мероприятия.

Первый этап конкурса «Время героев» пройдет в онлайн-формате, второй и третий (полуфинал и финал) — 26 и 27 августа на Советской площади в Уфе.

Контракт между ГКЗ «Башкортостан» и госпожой Юриной заключен 12 августа, незадолго до того, как, по данным РБК Уфа, она была задержана сотрудниками правоохранительных органов. По данным издания, интерес к предпринимательнице связан с уголовным делом народного артиста республики, директора государственного концертного зала «Башкортостан» Вильдана Яруллина, задержанного в конце мая по подозрению в превышении должностных полномочий.

Причиной ареста господина Яруллина стал договор на подготовку концертной площадки для проведения II Всероссийского открытого конкурса песни «Время героев», подписанный в 2023 году с аффилированным предпринимателем. Стоимость контракта составила 33 млн руб., ущерб бюджету республики превысил 9,8 млн руб.

Наталья Балыкова