ВС Башкирии оставил Гульнару Юрину под арестом

Верховный суд Башкирии оставил без изменения решение Советского райсуда Уфы от 15 августа, который продлил до 6 ноября арест индивидуального предпринимателя, директора АНО «Дирекция культурных программ РБ» Гульнаре Юриной. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в Объединенной пресс-службе судов региона.

Гульнару Юрину обвиняют в присвоении и растрате бюджетных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2023 году она без торгов заключила с государственным концертным залом «Башкортостан» госконтракт на подготовку площадки для проведения конкурса патриотической песни «Время героев». Сумма контракта превысила 33 млн руб. Обвиняемая предоставила фиктивные счета-фактуры, директор концертного зала Вильдан Яруллин подписал их без проверки, а учреждение полностью оплатило услуги, говорилось в релизе СКР. Следствие полагает, что предприниматель и директор учреждения были в сговоре, а деньги похитили и потратили.

Майя Иванова