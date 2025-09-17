«Бенфика» уволила главного тренера после поражения в первом матче Лиги чемпионов

Бруну Лаже отправлен в отставку с поста главного тренера португальской «Бенфики» после поражения от азербайджанского «Карабаха» в первом матче основного этапа Лиги чемпионов. Об этом на пресс-конференции объявил президент клуба Руй Кошта.

Бруну Лаже

Фото: Pedro Nunes / Reuters Бруну Лаже

Фото: Pedro Nunes / Reuters

Матч, прошедший в Лиссабоне, завершился со счетом 3:2 в пользу «Карабаха». К 16-й минуте встречи «Бенфика» имела преимущество в два мяча.

CNN Portugal со ссылкой на источники сообщает, что главным тренером «Бенфики» в ближайшее время будет назначен португалец Жозе Моуринью. В августе турецкий «Фенербахче», который он на тот момент возглавлял, уступил «Бенфике» в ответном матче раунда play-off квалификации Лиги чемпионов и во второй раз подряд не смог выйти в общий этап турнира. После поражения Моуринью был уволен.

Бруну Лаже возглавил «Бенфику» в 2024 году. Под его руководством команда стала обладателем Кубка португальской лиги и Суперкубка страны. Он также тренировал команду в сезоне-2018/19. Тогда «Бенфика» выиграла чемпионат Португалии и завоевала Суперкубок страны.

Таисия Орлова