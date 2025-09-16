Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку

Правительство Свердловской области сложило полномочия в связи с официальным вступлением Дениса Паслера на должность губернатора. Процедура является обязательной согласно федеральному закону и ст. 19 Устава региона. В департаменте информационной политики Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что заместители губернатора, министры и главы департаментов продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до сформирования нового состава регионального правительства.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, в отставку ушли:

  • Вице-губернатор Олег Чемезов;
  • Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков;
  • Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Иван Детченя;
  • Заместитель губернатора — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин;
  • Заместитель губернатор — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов;
  • Заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова;
  • Заместители губернатора Василий Козлов, Азат Салихов и Сергей Швиндт;
  • Министр образования Светлана Тренихина;
  • Министр социальной политики Андрей Злоказов;
  • Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев;
  • Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова;
  • Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов;
  • Министр промышленности и науки Сергей Пересторонин;
  • Министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков;
  • Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт;
  • Министр экономики и территориального развития Руслан Садыков;
  • Министр строительства и развития инфраструктуры Григорий Сурганов;
  • Министр финансов Александр Старков;
  • Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Толкачев;
  • Министр культуры Светлана Учайкина;
  • Министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин;
  • Директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов;
  • Директор департамента противодействия коррупции Андрей Оборок.

Во вторник, 16 сентября, в Екатеринбурге прошла церемония инаугурации избранного губернатора Дениса Паслера. По итогам трехдневного голосования 12-14 сентября он одержал победу на досрочных выборах главы Среднего Урала с результатом в 805 868 голосов (61,3% от общего числа) при явке в 39,9% (1 315 164 избирателей). Конкуренты господина Паслера уже выразили желание наладить с ним конструктивную работу и заявили, что не будут оспаривать итоги голосования.

Подробнее о губернаторских выборах 2025 года — в материале «Ъ-Урал» «Руководитель определен, будем работать».

Василий Алексеев

