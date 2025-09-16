Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку

Правительство Свердловской области сложило полномочия в связи с официальным вступлением Дениса Паслера на должность губернатора. Процедура является обязательной согласно федеральному закону и ст. 19 Устава региона. В департаменте информационной политики Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что заместители губернатора, министры и главы департаментов продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до сформирования нового состава регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В частности, в отставку ушли:

Вице-губернатор Олег Чемезов;

Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков;

Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Иван Детченя;

Заместитель губернатора — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин;

Заместитель губернатор — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов;

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова;

Заместители губернатора Василий Козлов, Азат Салихов и Сергей Швиндт;

Министр образования Светлана Тренихина;

Министр социальной политики Андрей Злоказов;

Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев;

Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова;

Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов;

Министр промышленности и науки Сергей Пересторонин;

Министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков;

Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт;

Министр экономики и территориального развития Руслан Садыков;

Министр строительства и развития инфраструктуры Григорий Сурганов;

Министр финансов Александр Старков;

Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Толкачев;

Министр культуры Светлана Учайкина;

Министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин;

Директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов;

Директор департамента противодействия коррупции Андрей Оборок.

Во вторник, 16 сентября, в Екатеринбурге прошла церемония инаугурации избранного губернатора Дениса Паслера. По итогам трехдневного голосования 12-14 сентября он одержал победу на досрочных выборах главы Среднего Урала с результатом в 805 868 голосов (61,3% от общего числа) при явке в 39,9% (1 315 164 избирателей). Конкуренты господина Паслера уже выразили желание наладить с ним конструктивную работу и заявили, что не будут оспаривать итоги голосования.

Подробнее о губернаторских выборах 2025 года — в материале «Ъ-Урал» «Руководитель определен, будем работать».

Василий Алексеев