Правительство Свердловской области в полном составе ушло в отставку
Правительство Свердловской области сложило полномочия в связи с официальным вступлением Дениса Паслера на должность губернатора. Процедура является обязательной согласно федеральному закону и ст. 19 Устава региона. В департаменте информационной политики Свердловской области «Ъ-Урал» сообщили, что заместители губернатора, министры и главы департаментов продолжат работу в статусе исполняющих обязанности до сформирования нового состава регионального правительства.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В частности, в отставку ушли:
- Вице-губернатор Олег Чемезов;
- Первый заместитель губернатора Алексей Шмыков;
- Заместитель губернатора — руководитель аппарата главы и правительства Иван Детченя;
- Заместитель губернатора — министр инвестиций и развития Дмитрий Ионин;
- Заместитель губернатор — министр по управлению государственным имуществом Алексей Кузнецов;
- Заместитель губернатора — министр здравоохранения Татьяна Савинова;
- Заместители губернатора Василий Козлов, Азат Салихов и Сергей Швиндт;
- Министр образования Светлана Тренихина;
- Министр социальной политики Андрей Злоказов;
- Министр общественной безопасности Александр Кудрявцев;
- Министр агропромышленного комплекса и потребительского рынка Анна Кузнецова;
- Министр природных ресурсов и экологии Денис Мамонтов;
- Министр промышленности и науки Сергей Пересторонин;
- Министр цифрового развития и связи Михаил Пономарьков;
- Министр физической культуры и спорта Леонид Рапопорт;
- Министр экономики и территориального развития Руслан Садыков;
- Министр строительства и развития инфраструктуры Григорий Сурганов;
- Министр финансов Александр Старков;
- Министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Толкачев;
- Министр культуры Светлана Учайкина;
- Министр международных и внешнеэкономических связей Вячеслав Ярин;
- Директор департамента государственного жилищного и строительного надзора Алексей Россолов;
- Директор департамента противодействия коррупции Андрей Оборок.
Во вторник, 16 сентября, в Екатеринбурге прошла церемония инаугурации избранного губернатора Дениса Паслера. По итогам трехдневного голосования 12-14 сентября он одержал победу на досрочных выборах главы Среднего Урала с результатом в 805 868 голосов (61,3% от общего числа) при явке в 39,9% (1 315 164 избирателей). Конкуренты господина Паслера уже выразили желание наладить с ним конструктивную работу и заявили, что не будут оспаривать итоги голосования.
Подробнее о губернаторских выборах 2025 года — в материале «Ъ-Урал» «Руководитель определен, будем работать».