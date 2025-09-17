Российские банки снижают ставки по накопительным счетам после решения ЦБ

После решения Банка России снизить ключевую ставку до 17% крупные российские банки начали корректировать ставки по накопительным счетам. В преддверии заседания ЦБ банки уже опускали ставки по сберегательным продуктам. Максимальная доходность по трехмесячным депозитам у крупнейших организаций уже снизилась в среднем до 15,5%, сообщал «Ъ».

Сбербанк с 19 сентября устанавливает максимальную ставку по накопительному счету на уровне 13,5%. Газпромбанк также пересмотрел условия: приветственная ставка «Накопительного счета» уменьшится на 0,5 п.п. до 16,5% на первые два месяца. Базовая ставка по продукту «Ежедневный процент» снизится до 9%, а максимальная ставка — до 15,5%. В Т-Банке базовая ставка теперь составляет 9%.

В банке «Дом.РФ» ставки по счету «Ультра», привязанному к ключевой ставке, были автоматически скорректированы — 15% годовых для остатков до 6 млн руб. и 15,9% для сумм от 6 млн до 500 млн руб., пишет «РИА Новости».

При этом некоторые крупные игроки сохраняют текущие условия. ВТБ оставил максимальную ставку на уровне 16% годовых. В «Почта банке» отмечают, что не планируют менять ставки, которые корректировали в августе. Максимальная доходность для новых клиентов достигает 17% в первый месяц после открытия счета. «Ренессанс банк» сообщил, что текущие ставки приемлемы, изменений в ближайшее время не планируется. Промежуточные корректировки были проведены и в ПСБ, где максимальная ставка по накопительному счету сейчас составляет 17%, а базовая — 5%.

В то же время снижение ключевой ставки пока не стимулирует спрос на кредиты, и Центробанк скорректировал прогнозы роста кредитования до конца года — в частности, ипотечный портфель на балансах банков может вырасти всего на 3–6%.

