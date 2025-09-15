Вкладам оценили привлекательность

Банки продолжают снижать ставки по вкладам, несмотря на жесткий сигнал ЦБ. Максимальная доходность по депозитам сроком на три месяца у крупнейших организаций снизилась в среднем до 15,5%. В преддверии заседания ЦБ банки уже опускали ставки по сберегательным продуктам. Неделю назад средние показатели снизились до минимальных значений с начала 2025 года. Сильнее всего упала доходность по трехлетним вкладам — до чуть более 9,5%. Решение по ключевой ставке 12 сентября оказалось более сдержанным, чем рассчитывали на рынке. Регулятор снизил показатель только на 1 процентный пункт — до 17%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Значит ли это, что вклады теряют свою привлекательность? Независимый экономист Сергей Хестанов так не считает: «Оценки регулятора относительно инфляционных рисков сильно разошлись с мнением рынка. В частности, в комментариях ЦБ сказал, что рассматривал вариант вообще не снижать ключевую ставку, а рынок уверенно ждал 2%, поэтому неудивительно, что большая часть банкиров забежала вперед. Но если нынешняя тенденция снижения инфляции сохранится, то это слабо повлияет на общую политику банков, применительно к процентным ставкам. Это просто будет говорить о том, что дальнейшее снижение пойдет несколько медленнее, чем предполагалось. Если регулятор возьмет паузу, то большая часть банков поступит точно так же».

На решение Центробанка по ключевой ставке рынок акций отреагировал негативно, индекс Мосбиржи 12 сентября снижался на 2%. Впрочем, аналитики ожидают рост, по их прогнозам, индекс за неделю отыграет больше 1%. Тем не менее инвесторам стоит обратить внимание на долговой рынок, отмечает аналитик «Цифра брокер» Егор Зиновьев: «Рынок ждал значительного снижения ключевой ставки. Однако регулятор 12 сентября заявил, что так не будет. Соответственно, доходности по бумагам вырастут.

В зависимости от целей инвестирования можно рассмотреть даже валютные фиксы с высоким купоном под потенциальное ослабевание рубля к концу года. А рублевые фиксы с высоким купоном дадут даже более интересную доходность на коротком горизонте, чтобы можно было выйти из облигаций и переложиться в акции в случае чего. И если инвестор хочет зафиксировать доходность, то стоит обратить внимание на бумаги с низким купоном: они сильнее реагируют на изменение ставки, и есть потенциал еще заработать на росте цены.

Золото — тоже интересный вариант. Оно, вероятнее всего, будет продолжать свой рост. Стоит отметить и серебро, которое растет опережающими золото темпами. При этом акции сейчас выглядят не очень перспективно, потому что я пока не вижу точек роста».

Несмотря на скромное снижение ключевой ставки, потребительские кредиты заметно подешевели. Например, ВТБ снизил стоимость займов сразу на 4 процентных пункта. Аналогичные меры анонсировал Сбербанк, но с шагом в 1-2%. Рынок кредитования оживился уже в августе, отмечала в пятницу глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По ее словам, рост портфеля крупнейших банков в этом году может превысить прежние прогнозы. Гендиректор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев драматичного увеличения не ждет: «Кредитные ставки в 2025 году снижаются быстрее, чем ключевая ставка. Правда, динамика разная в зависимости от видов кредитования.

В целом банки пока исходят из сценария, что ключевая ставка будет падать и дальше. И если считать, что оживление — это небольшой рост после падения или стагнации, то действительно есть некоторые сдвиги. В частности, если брать розничное кредитование, необеспеченные кредиты, то оживление наблюдается в сегменте кредитных карт, на него в меньшей степени влияют макропруденциальные надбавки. Плюс банки рассчитывают на то, что в данном сегменте они будут фиксировать чуть большие ставки на будущее для клиентов. А вот в необеспеченном розничном кредитовании снижение продолжается.

Ипотека — тоже сегмент, где есть небольшой рост, как и в автокредитовании. Но на будущее вряд ли просматриваются какие-то перспективы ускорения роста или поддержания высоких темпов. Здесь у банков присутствует ограничение даже при достаточно сильном снижении ставки».

По данным Единой информационной системы жилищного строительства, в первой половине сентября средневзвешенная ставка по ипотеке составляла около 22,5%. Ставки по автокредитам на машины с пробегом опустились до минимума октября 2024-го — до без малого 26,5%. А на новые немного увеличились — до почти 14%, следует из данных Объединенного кредитного бюро.

С нами все ясно — Telegram-канал "Ъ FM".

Анжела Гаплевская