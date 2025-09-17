На Ставрополье 88% аграрной продукции производится в зонах засухи

Ученые Высшей школы экономики провели исследование природных рисков для Краснодарского, Ставропольского краев и Ростовской области в условиях изменения климата. Об этом сообщила пресс-служба факультета географии и геоинформационных технологий вуза.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По информации ведомства, исследователи создали карты территорий по степени опасности природных явлений и подсчитали долю сельскохозяйственной деятельности для каждого типа угроз. Результаты показали критическое положение с засушливостью в регионах.

В Ставропольском крае 88% аграрной продукции производится в зонах, подверженных засухе. Более половины сельхозземель получили категории «очень опасно» и «весьма опасно» при анализе риска заморозков. 56% угодий находятся на территориях, подверженных заморозкам.

«Для адаптации сельского хозяйства к изменяющимся климатическим условиям необходимо высаживать лесополосы»,— считает ведущий аналитик Центра цифровых технологий для природно-климатических проектов ВШЭ Анна Кудрявцева.

Географы также предложили использовать цифровую платформу поддержки природно-климатических проектов для управления климатическими рисками.

«Необходимо преодолеть разрыв между локальными оценками и макроэкономическими показателями, чтобы разработать обоснованные стратегии адаптации и минимизации ущерба»,— заявил декан факультета географии и геоинформационных технологий ВШЭ Николай Куричев.

Валентина Любашенко