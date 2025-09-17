В Азове установили карантинную зону из-за повилики

На территории Азова обнаружили очаг сорняка повилики на общей площади в почти 252 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Общая площадь карантинной зоны составляет порядка почти 987 га. Буферную зону специалисты определили на около 735 га.

На территориях, где обнаружены очаги карантинного сорняка, действует запрет на вывоз и продажу продукции без карантинного сертификата. Документ должен подтверждать отсутствие живых семян повилики на основе лабораторных исследований. Зараженные участки нельзя использовать для производства семенного материала. Запрещено скармливать животным и птицам зерно, сено и солому, содержащие жизнеспособные семена сорняка. После начала плодоношения повилики на таких территориях нельзя пасти скот. Действуют ограничения на применение неперепревшего навоза с семенами сорняка в качестве удобрения. Почву и грунт из очагов заражения запрещено вывозить за пределы зоны, использовать для парников или выбрасывать отходы в водоемы и на свалки.

Карантинную зону упразднят и отменят фитосанитарный режим только после полного отсутствия амброзии полыннолистной на территории в течение трех лет.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в Ростовской области сейчас выделено более 2 тыс. карантинных зон по амброзии. Общая площадь очагов сорняка оценивается в более чем 769 тыс. га.

Константин Соловьев