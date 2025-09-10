В Таганроге и Аксайском районе установили карантинные зоны по амброзии

На территории Аксайского района и Таганрога обнаружили очаги сорняка амброзии полыннолистной на общей площади в почти 32 га. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Как следует из приказа ведомства, в Таганроге очаг амброзии составил почти 6 га, еще 23,5 га определили как буферную зону карантинной зоны. Вблизи хутора Ленина в Аксайском районе обнаружили очаг в 26 га, еще 36,4 га – площадь буферной зоны.

На территориях, где обнаружены очаги карантинного сорняка, действует запрет на вывоз и продажу продукции без карантинного сертификата. Документ должен подтверждать отсутствие живых семян повилики на основе лабораторных исследований. Зараженные участки нельзя использовать для производства семенного материала. Запрещено скармливать животным и птицам зерно, сено и солому, содержащие жизнеспособные семена сорняка. После начала плодоношения повилики на таких территориях нельзя пасти скот. Действуют ограничения на применение неперепревшего навоза с семенами сорняка в качестве удобрения. Почву и грунт из очагов заражения запрещено вывозить за пределы зоны, использовать для парников или выбрасывать отходы в водоемы и на свалки.

Карантинную зону упразднят и отменят фитосанитарный режим только после полного отсутствия амброзии полыннолистной на территории в течение трех лет.

Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе Россельхознадзора, в Ростовской области сейчас выделено более 2 тыс. карантинных зон по амброзии. Общая площадь очагов сорняка оценивается в более чем 769 тыс. га.

Константин Соловьев