Главы МИД России, Абхазии и Южной Осетии встретятся в Сочи

Министры иностранных дел России, Абхазии и Южной Осетии проведут встречу в Сочи. Подготовка идет полным ходом, пишет ТАСС со ссылкой на представителя российского МИД Марию Захарову.

Во встрече примут участие глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц и его коллега из Южной Осетии Ахсар Джиоев.

Ранее господин Джиоев информировал президента Южной Осетии Алана Гаглоева о том, что трехсторонняя встреча дипломатов намечена на 1 октября в Сочи. Как отметил Ахсар Джиоев, стороны намерены обсудить развитие отношений актуальные вопросы партнерства.

Мария Удовик