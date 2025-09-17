В Краснодаре приземлился первый с 2022 года пассажирский самолет из Москвы

Утром 17 сентября в Краснодаре приземлился пассажирский самолет из Москвы. Первый рейс после трехлетнего перерыва выполнила компания «Аэрофлот». Об этом сообщает корреспондент «Ъ-Кубань».

Самолет приземлился на территории аэропорта Краснодара в 10:16 мск. Он прилетел с небольшим опережением графика. Загрузка рейса составила практически 100%.

О возобновлении работы аэропорта Краснодара стало известно 11 сентября. По данным Минтранса России, межведомственная рабочая группа проработала вопросы безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что в аэропорту Краснодара, возобновившем работу после перерыва, началась регистрация на первый пассажирский рейс в Москву. Вылет запланирован на 11:40 мск. Самолет приземлится в аэропорту Шереметьево.

Алина Зорина, Дмитрий Михеенко