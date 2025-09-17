Сенаторы США запросили у запрещенной Meta отчет о ее влиянии на детей

Группа сенаторов США потребовала от Meta Platforms (признана в России экстремистской и запрещена) предоставить внутренние оценки того, как ее продукты влияют на детей. Также законодатели хотят получить информацию об эффективности систем родительского контроля, сообщает Reuters.

Письмо компании направили 10 сенаторов от Демократической и Республиканской партий. «Родительский контроль, вместо того чтобы стать решением проблем, связанных с повсеместными угрозами (от других платформ компании.—"Ъ"), как его представляли родителям и Конгрессу, оказался неэффективным и не используется в полной мере»,— написали сенаторы.

Письмо было направлено спустя неделю после заседания Сената по этой теме. На нем бывшие сотрудники компании, отвечавшие за безопасность, рассказали, что Meta (признана в России экстремистской и запрещена) заблокировала внутреннее расследование, в ходе которого выяснилось, что ее руководство было осведомлено, что несовершеннолетние пользователи ее виртуальных продуктов «подвергаются воздействию материалов сексуального характера».

В августе Reuters выяснило, что компания разрешала разработанным ею чат-ботам «вовлекать детей в разговоры на романтические или чувственные темы». После этого два американских сенатора-республиканца призвали власти провести расследование. В том же месяце генпрокурор Техаса обвинил компанию в злоупотреблении доверием детей.