В США проверят запрещенную Meta из-за разрешения чат-боту флиртовать с детьми

Два американских сенатора-республиканца — Джош Хоули и Марша Блэкберн — призвали власти начать расследование в отношении корпорации Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ). Это связано с опубликованным 14 августа собственным расследованием Reuters, из которого следует, что компания разрешала разработанным ею чат-ботам «вовлекать детей в разговоры на романтические или чувственные темы».

Reuters ссылается на оказавшиеся в его распоряжении внутренние документы компании, указывая на то, что в правилах работы чат-бота ему не запрещено флиртовать с детьми и подростками или вовлекать их в романтические ролевые игры. Такие чат-боты доступны пользователям соцсетей компании в возрасте 13 лет и старше. В компании подтвердили подлинность этих документов, но заявили, что после запроса Reuters удалили соответствующие пункты.

Это далеко не первые обвинения в адрес корпорации, касающиеся ее политики в отношении детей и подростков. В 2021 году The Wall Street Journal опубликовала внутреннее исследование корпорации о негативном воздействии принадлежащего ей Instagram на подростков.

Яна Рождественская