Около 20 тыс. свердловчан поучаствуют в забеге «Кросс нации»

Порядка 20 тыс. жителей Свердловской области примут участие во всероссийском забеге «Кросс нации» 20 сентября, сообщили в департаменте информационной политики региона. В забеге на дистанцию 2 км поучаствуют уральцы из 72 муниципалитетов.

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

Министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт отметил, что регион в течение нескольких лет остается в числе лидеров по числу участников «Кросса нации». Заявку на участие в забеге можно подать на «Госуслугах» до 19 сентября включительно, там же можно выбрать площадку.

В Екатеринбурге регистрация участников на мероприятие на «Екатеринбург Арене» начнется у центрального входа в 8:00, в 10:00 на главной сцене пройдет церемония открытия. После нее состоится спецзабег «Связь поколений», в котором примут участие семьи с самыми молодыми и пожилыми участниками. Массовые забеги для жителей Екатеринбурга начнутся в 9:50 и будут организованы по районам города.

«Кросс нации» — крупнейшие федеральные легкоатлетические состязания в России по количеству участников и географии охвата. Забег традиционно проводится в третью субботу сентября.

В 2024 году в юбилейном 20-м «Кроссе нации» поучаствовали порядка 80 тыс. свердловчан, в Екатеринбурге в массовом забеге приняли участие 21 тыс. человек.

Напомним, в Екатеринбурге из-за проведения всероссийского забега «Кросс нации» 20 сентября перекроют несколько улиц.

Ирина Пичурина