ФАС взяла на контроль стоимость авиабилетов в Краснодар

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала контролировать стоимость авиабилетов в Краснодар в эконом-классе на внутренних перевозках.

«Служба включила соответствующее направление (туда и обратно) в еженедельный мониторинг по 150 туристическим маршрутам, который организован совместно с профильными ведомствами»,— сообщила пресс-служба ФАС ТАСС.

При выявлении роста стоимости билетов ФАС проводит анализ расходов и доходов авиакомпании по каждому направлению, пояснили в службе. Если перевозчик злоупотребляем доминирующим положением, в отношении нее примут меры реагирования.

11 сентября Минтранс сообщил, что аэропорт Краснодара, который был закрыт в феврале 2022 года, возобновил работу. Рейсы будут выполнять авиакомпании «Аэрофлот», «Азимут», S7.

