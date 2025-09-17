В Госдуме напомнили о переносе крайнего срока оплаты ЖКХ с марта

Крайний срок оплаты услуг ЖКХ перенесут на пять дней — оплата будет проводиться 15-го числа каждого месяца. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2026 года, напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Он пояснил, что изменения внесли ради удобства и комфорта россиян, потому что люди получают зарплату в разные даты. Сейчас крайний срок оплаты — 10-е число. «Оплачивать ЖКУ удобнее сразу после поступления зарплаты. Перенос крайнего срока оплаты позволит гражданам избежать просрочек и начисления пени»,— сказал ТАСС господин Колунов.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о переносе срока предоставления квитанций за ЖКХ с 1-го на 5-е число месяца. Этим же законом был сдвинут крайний срок оплаты услуг ЖКХ. В сентябре генпрокурор Игорь Краснов заявил о выявленных злоупотреблениях со стороны ресурсоснабжающих и обслуживающих компаний при формировании тарифов на коммунальные услуги.