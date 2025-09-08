Генпрокуратура выявила злоупотребления при формировании тарифов ЖКХ

Генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о выявленных злоупотреблениях со стороны ресурсоснабжающих и обслуживающих компаний при формировании тарифов на коммунальные услуги. Как сообщил господин Краснов РБК, в тарифы необоснованно включаются расходы, которые уже были учтены ранее, а также затраты, не связанные напрямую с предоставлением коммунальных услуг.

В качестве примера он привел затраты поставщиков услуг на оплату корпоративных мероприятий, проведение онлайн-тренингов, командировок сотрудников, а также проезд членов семей работников к местам отдыха. По итогам проверки господин Краснов распорядился откорректировать тарифы на общую сумму свыше 5,7 млрд руб.

Ранее на ВЭФ господин Краснов сообщил, что Генпрокуратура добилась поддержки правительства в создании единого электронного реестра неналоговых платежей бизнеса. В настоящий момент внедрение механизма уже осуществляется на практике.

