В Китае продолжают подводить итоги подходящей к концу 14-й пятилетки (2021—2025 гг). Рекорда достигло производство зерна, в прошлом году впервые выращено более 700 млн т, что на 37 млн т больше объема 2020 года, сообщает «Синьхуа» по итогам пресс-конференции министра сельского хозяйства КНР Хань Цзюня. Рост обусловлен улучшением инфраструктуры сельхозугодий и развитием агротехнологий.

В Китае насчитывается свыше 1 млрд му (66,7 млн га) пахотных угодий «высокого стандарта». Доходы фермеров растут уверенными темпами с 2021 года. Доходы на душу населения в сельских районах в 2024 году достигли в среднем 23,1 тыс. юаней (почти $3,3 тыс.).

В первом полугодии 2025 года Россия экспортировала в Китай пшеницы на $2,5 млн. Это в 19 раз меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В среднем в предыдущие годы РФ поставляла в Китай не более 1 млн т зерновых в год.

Эрнест Филипповский