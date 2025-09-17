Низы могут

Первый день основного этапа Лиги чемпионов оказался невероятно насыщенным на события. В него уместились историческая победа «Карабаха», ставшая для азербайджанского футбола первой в главном еврокубке; яркий успех бельгийского дебютанта «Юнион Сент-Жиллуаз»; безумный матч «Ювентуса» и дортмундской «Боруссии» и необычный рекорд вратаря «Марселя» Херонимо Рульи.

Во вторник вечером стартовал основной этап очередного сезона Лиги чемпионов. Главным итогом чрезвычайно богатого на события первого игрового дня турнира стало выступление наименее статусных команд: бельгийского дебютанта «Юнион Сент-Жиллуаз» и азербайджанского «Карабаха». Обе одержали довольно неожиданные выездные победы.

Сам по себе факт, что «Юнион» обыграл ПСВ на сенсацию тянет едва ли. Все-таки бельгийское первенство стоит в рейтинге UEFA довольно высоко, на восьмом месте. А «Юнион» весной праздновал в нем победу, опередив в титульной гонке очень крепкий «Брюгге». Да и на международной арене брюссельский клуб не проваливался: вернувшись в континентальные соревнования в 2022 году, после почти 60-летнего перерыва, включавшего в себя и скитания по низшим дивизионам страны, он всякий раз выходил в весеннюю стадию, а однажды дошел до четвертьфинала Лиги Европы, второго по статусу турнира.

Штука в том, что «Юнион» победил как-то чересчур легко. Напор, с которым летели вперед футболисты команды сказался уже в первую десятиминутку: Рикардо Пепи срубил Адема Зоргане в своей штрафной. Промис Давид с пенальти был точен. По-настоящему острая вылазка у ПСВ была одна: ее увенчал выстрел в перекладину Рубена ван Боммела. А бельгийцы продолжали создавать и забили еще дважды: отличились Ануар Айт-Эль-Хадж и Кевин Макаллистер. ПСВ же забил, когда уступал безнадежно: избежать разгрома помог тычок того же ван Боммела. И тем не менее, атакующая продуктивность позволила «Юниону», победившему — 3:1 — хотя бы на денёк, хотя бы символически возглавить таблицу «фазы Лиги».

С победой «Карабаха» все проще. Это очень большой сюрприз. Но и здесь детали матча стороной не обойти: слишком захватывающей была эта встреча.

Вряд ли кто-то удивился тому, что «Бенфика» очень рано — уже на 16-й минуте — вела 2:0. Ведь именно на то, что оборона азербайджанского чемпиона может потеряться на почти 70-тысячном Estadio da Luz, и намекала разница в классе и бэкграунде команд. Энцо Барренечеа был абсолютно один, когда замыкал подачу Георгия Судакова с углового. А второй голевой пас Судакова, как хороша бы ни была задумка украинца воспользоваться свободной зоной, вряд ли прошел бы мимо двух защитников команды калибром повыше. А здесь прошел — и Вангелис Павлидис противника не простил.

Второе взятие ворот игроки португальского клуба толком не праздновали, воспринимая его, вероятно, как нечто само собой разумеющееся. Тогда действительно представлялось, что мячей в сетке «Карабаха» окажется с полдесятка. Представления оказались ложными: азербайджанская команда не расклеилась и продолжила искать свои шансы впереди. Помогали им в этом деле и игроки «Бенфики». Леандру Андраде отличился уже на излете получаса, поймав отскок после штрафного. А спустя всего пару минут чудовищную ошибку допустил Антониу Силва, отдавший мяч сопернику перед штрафной площадкой. Но лиссабонцы отделались легким испугом: сначала спасла штанга, а потом включился голкипер Анатолий Трубин. Выручил украинец и еще раз, на исходе первой половины, когда Камило Дуран бил, оказавшись в одиночестве метрах в девяти от ворот.

Зато на старте второго тайма Дуран исполнил куда более сложный по технике удар с острого угла и равенство на табло восстановил. А уже под занавес встречи Алексей Кащук принес «Карабаху» победу, завершив атаку, которая виделась не слишком перспективной: было же у «Бенифики» и численное, и позиционное преимущество. Так «Карабах» стал первой азербайджанской командой, выигравшей матч основной сетки Лиги чемпионов.

Впрочем, во вторник состоялся как минимум один матч, который превзошел лиссабонский по закрученности сюжета. Это встреча в Турине, в которой столкнулись «Ювентус» и дортмундская «Боруссия».

Даром, что ее первая половина была крайне блеклой и завершилась без голов. В дебюте второго тайма Карим Адейеми стелющимся ударом из-за штрафной поразил дальний нижний угол ворот. Кенан Йылдыз вскоре ответил своим ударом с дистанции: обвел двух защитников и не оставил шансов вратарю. Тут же издали попал и Феликс Нмеча — и «Боруссия» опять вышла вперед, но еще через пару минут паритет восстановил вышедший на замену форвард Душан Влахович. Он воспользовался тонким пасом Йылдыза и реализовал выход один на один.

И если гол Яна Коуто, вновь подаривший «Боруссии» преимущество в счете, в таком сумасшедшем матче казался ничем, то после точного удара Рами Бенсебаини с пенальти сомнений в победе немецкой команды было мало. Сложно было игнорировать нюансы: вот только что на другом конце поля Грегор Кобель перевел в штангу сложнейший удар, а мяч уже в штрафной «Ювентуса» и он прилетает в руку обороняющемуся игроку, Ллойду Келли.

Но «Ювентус» спасся, забив дважды в добавленное время. Главным героем этого чудесного возвращения стал Душан Влахович. Сперва он замкнул прострел Пьера Калюлю, а потом добавил к дублю голевую передачу. Атака с ходу вырулила к навесу серба в штрафную, где защитники гостей сыграли как-то слишком расхлябанно, позволив Ллойду Келли пробить без помех и установить финальный счет — 4:4.

Довольно захватывающим был и матч «Реал»—«Марсель» в Мадриде.

В нем хозяева явно превосходили гостей: уже к перерыву коэффициент xG (он показывает, сколько голов команда должна забить, исходя из остроты созданных ею моментов) вице-чемпиона Испании подобрался к отметке 2,5. Однако сразу уложить вице-чемпиона Франции на лопатки ему не удалось. Более того, «Реал» пропустил первым: Мейсон Гринвуд подкараулил ошибку Арды Гюлера в центре поля, протащил мяч вперед и мягко покатил на Тимоти Веа — тот был точен. Но дальше снова пошло давление на ворота «Марселя». Атакующего потенциала «Реалу» добавляла и незадачливая игра центральных защитников оппонента. Главная причина, по которой «Марсель» долго боролся за очки — игра его аргентинского вратаря Херонимо Рульи. Он отразил 10 ударов до перерыва (это новый рекорд Лиги чемпионов: за 20 с лишним лет ведения такого рода статистики совладать с большим числом не удавалось никому) и еще три — после перерыва. Но «Реал» все же дожал соперника и победил — 2:1. Он доминировал на поле даже после удаления Дани Карвахаля, боднувшего Рульи во время подготовки к подаче углового. Оба гола на счету Килиана Мбаппе, оба — с пенальти.

Победили и еще два фаворита — команды с севера Лондона. «Тоттенхем» в относительно скучной игре — 1:0 — в столице Великобритании одолел «Вильярреал». «Арсенал», так же всухую, на выезде оказался сильнее другой испанской команды, «Атлетика» из Бильбао — 2:0.

Лига чемпионов продолжится в среду. 17 сентября пройдут еще шесть матчей: «Олимпиакос»—«Пафос», «Славия»—«Будё Глимт», «Аякс»—«Интер», «Бавария»—«Челси», «Ливерпуль»—«Атлетико» и ПСЖ—«Аталанта».

Роман Левищев