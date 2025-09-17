Махачкалинское «Динамо» вышло через «Нижний»

В четвертом туре группового этапа FONBET Кубка России по футболу махачкалинское «Динамо» обыграло «Пари Нижний Новгород» — 2:1. Этой победой оно уже обеспечило себе участие в play-off «Пути Российской премьер-лиги». Еще один шаг к выходу в следующий раунд турнира сделал «Локомотив», разобравшись с «Акроном» — 3:1. Кроме того, «Оренбург» одолел «Рубин» в серии пенальти после нулевой ничьей в основное время.

В группе А ситуация была такова, что взявший максимум очков в трех турах «Зенит» уже практически застолбил первое место, а «Ахмат», «Рубин» и «Оренбург» набрали по три балла. Но южноуральцы в этой тройке имели наименьшие шансы на выход в play-off. Во-первых, грозненцы и казанцы просто сильнее, а во-вторых, у подопечных Владимира Слишковича оставался всего один домашний матч и соответственно последний козырь на руках, который они использовали в четвертом туре.

«Рубин» перед визитом в Оренбург поднялся на пятое место в чемпионате, но сейчас предоставил отдых основным футболистам, а его лучший бомбардир Мирлинд Даку вообще не приехал. В его отсутствие у казанцев дебютировал французский нападающий Жак-Жюльен Сиве, ранее выступавший за «Генгам» из второго дивизиона.

Впрочем, потенциал новичка трудно было оценить, так как гости слишком быстро остались в меньшинстве. Полузащитник Никола Чумич за десять минут умудрился получить две желтые карточки и уже на 24-й покинул поле.

В конце первого тайма Сиве все же проявил себя и даже отдал голевую передачу Марату Апшацеву, но арбитры совместными усилиями аннулировали этот гол, рассмотрев на VAR фол в атаке. Француз в борьбе с оппонентом чересчур активно помогал себе руками.

Ко второму тайму разыгрался и новобранец «Оренбурга» Алешандре Жезус. Бразильский нападающий отметился попаданием в штангу, а еще один его удар головой парировал голкипер Артур Нигматуллин. Хозяевам все-таки не удалось реализовать численное большинство, хотя уже на исходе основного времени Хорди Томпсон убегал один на один с вратарем. Но и казанцы могли вырвать победу, когда Илья Рожков угодил в перекладину, а голкипер Николай Сысуев помешал Сиве добить отскочивший от нее мяч. Матч завершился вничью 0:0, и победителя пришлось определить в серии пенальти, в которой точнее были южноуральцы — 4:2. У гостей в первых же двух попытках не забили Антон Швец и Велдин Ходжа, а пятая им даже не понадобилась. «Оренбург» с пятью очками расположился на втором месте, а «Рубин» с четырьмя — на третьем.

В группе D турнирная таблица приобрела более естественный вид после того, как фавориты ЦСКА и «Локомотив» постепенно заняли в ней первое и второе места. Еще недавно лидировавший здесь «Акрон» в последнее время заметно сдал, в том числе в чемпионате России, где скатился уже на 15-е место. Хотя в Кубке страны тольяттинцы успели создать себе задел, достаточный для того, чтобы выйти в play-off нижней сетки, то есть «Пути регионов», ведь их преимущество над «Балтикой» составляло пять очков.

Казалось, «Акрону» сложно было что-то противопоставить «Локомотиву», у которого гораздо длиннее скамейка запасных и есть два хороших состава. Тем не менее в начале заключительного на групповом этапе домашнего матча неосновная команда Заура Тедеева выглядела не хуже, а Эдгар Севикян, в прошлом сезоне поигравший за железнодорожников, нанес неприятный удар. Еще дважды гостям угрожал в первом тайме Никита Базилевский. И даже вратаря хозяев Александра Васютина по-серьезному потревожил свой же нападающий Александр Морозов, который на стандарте неожиданно срезал мяч в собственные ворота. Только ближе к перерыву превосходство москвичей стало явным, и Васютин принимал уже самое активное участие в матче. Именно он выручил тольяттинцев, когда Владислав Сарвели опасно бил низом.

Однако в дебюте второго тайма всего за пару минут у «Локомотива» оформил дубль Николай Комличенко.

Сперва он четко распорядился скидкой Сарвели на свободное пространство под воротами, а затем замкнул прострел с левого фланга Лукаса Фассона. Так опытный нападающий фактически закрыл эту игру, которая в дальнейшем проходила скорее в тренировочном режиме. У гостей в штангу попал Руслан Мялковский, а хозяева ограничились моментом Морозова, когда голкипер Даниил Веселов вытащил мяч из-под перекладины. Правда, на 87-й минуте тольяттинцы заработали пенальти, когда Жерзино Ньямси случайно сыграл рукой, и Дмитрий Пестряков сократил разницу до минимума. Но на четвертой добавленной минуте защитник Денис Попенков неудачно подставился под рикошет от перекладины и поразил свои ворота. В итоге «Акрон» уступил 1:3, и «Локомотив» с девятью очками обошел ЦСКА, который в четверг встретится с «Балтикой».

В группе С лидерство захватило махачкалинское «Динамо», которое грамотно воспользовалось проблемами конкурентов. В трех кубковых матчах дагестанский клуб завоевал столько же очков, сколько за восемь туров чемпионата, — восемь. И победа над «Нижним Новгородом» уже гарантировала ему путевку в play-off «Пути РПЛ».

Игра на саранской «Мордовии Арене», которая временно приютила оставшихся без домашнего стадиона нижегородцев, была абсолютно равной, а нули на табло наиболее красноречиво отражали ее характер. Эти команды вообще не отличаются результативностью, хотя «Нижний» недавно отгрузил три гола в премьер-лиге «Оренбургу», а махачкалинцы положили трешку «Ростову» в прошлой встрече Кубка России. Даже когда номинальные хозяева создали идеальный момент для Тиаго Весино, уругвайский нападающий упустил его. Притом что блестяще действовал и голкипер Тимур Магомедов, такими шансами разбрасываться, конечно, нельзя. Но в компенсированное время первого тайма волжанам все же повезло, когда после удара Хуана Кастильо мяч залетел в сетку благодаря удачному отскоку от защитника гостей Ильяса Ахмедова.

Во втором тайме соперники тоже больше бодались, чем играли в футбол. Махачкалинцы выпустили в качестве тарана своего нового нападающего Валдемиру Пинту Домингуша ростом 193 см. С таким же габаритным Хаземом Мастури они образовали весьма впечатляющий тандем, вот только на 69-й минуте «Динамо» оказалось в меньшинстве, когда Сослан Кагермазов нарвался на вторую желтую карточку.

Однако вскоре нижегородцев подвел Кастильо, который по неосторожности сфолил внутри штрафной на Мастури, и Гамид Агаларов сравнял счет с пенальти. Причем уже через три минуты тот же Кастильо привез и второй гол.

Колумбиец не сумел нормально вынести мяч, который подобрал Мохамед Аззи и переправил в ворота. Хозяева настолько обалдели от такого поворота, что совсем уж аморфно провели концовку матча. Их даже не хватило на какое-нибудь подобие финального штурма. С другой стороны, у них и качественных замен на усиление атаки не было.

Одержав волевую победу 2:1, «Динамо» с 11 очками досрочно квалифицировалось в четвертьфинал «Пути РПЛ», и сделало это первым. В активе «Нижнего» сейчас те же три балла, а у «Ростова», которому в четверг предстоит встретиться в Москве со «Спартаком», и вовсе до сих пор ноль в соответствующей графе.

Александр Ильин