«Спартак» победил ЦСКА в матче КХЛ, отыгравшись со счета 2:5

Москвоский «Спартак» на выезде обыграл столичный ЦСКА в буллитной серии в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги. Основое время и овертайм завершились со счетом 5:5, во втором периоде гости уступали 2:5. Матч прошел на «ЦСКА-Арене», во время встречи армейский клуб праздновал 50-летие фанатского движения.

Счет открыл спартаковец Даниил Орлов уже на третьей минуте матча, когда его команда играла в большинстве, в формате 5 на 3. ЦСКА быстро отыгрался усилиями Дениса Гурьянова (6-я минута), а во втором периоде забросил еще три шайбы подряд: дважды отличился Даниэль Спронг (22, 23), затем отметился Павел Карнаухов (27). Через минуту Никита Коростелев сделал счет 4:2, но вскоре «Спартак» пропустил вновь — Спронг (33) сделал хет-трик. Однако до финиша второго периода гости успели сократить отставание до минимума: за вторым голом Коростелева (37) последовал выстрел Джоуи Кина (39). В середине третьего периода «Спартак» упустил возможность сравнять счет, не реализовав двухминуьный отрезок игры 5 на 3. Но в концовке, уже в равных составах, восстановил паритет. Овертайм прошел без голов. Счет серии послематчевых бросков — 2:1 в пользу «Спартака». Победный буллит на счету Нейтана Тодда.

«Спартак» одержал вторую победу в сезоне и поднялся в зону play-off. Команда идет восьмой на Западе с пятью очками в пяти встречах. ЦСКА потерпел второе поражение в чемпионате: на счету армейцев 7 очков в 10 матчах, они вторые в конференции.

Следующие матчи команд пройдут на этой неделе. ЦСКА 18 сентября примет ярославский «Локомотив». «Спартак» на следующий день в Екатеринбурге сыграет против местного «Автомобилиста».

Арнольд Кабанов