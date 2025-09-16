Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару госпитализирован

Бывший президент Бразилии Жаир Болсонару в сопровождении полиции доставлен в больницу, передает CNN Brazil.

По словам сына политика, у господина Болсонару понизилось артериальное давление, начались икота и рвота. В предыдущий раз экс-президент посещал больницу 14 сентября, когда ему удалили новообразование на коже. Тогда врачи сообщили, что у Жаира Болсонару «железодефицитная анемия и следы недавней пневмонии».

В апреле Жаира Болсонару госпитализировали с кишечной субокклюзией (недостаточным кровоснабжением). Тогда врачи поясняли, что состояние здоровья экс-президента ухудшилось из-за последствий операций, которые тот перенес после покушения в 2018 году.

Господину Болсонару 70 лет. Он занимал должность президента Бразилии с 2019 по 2023 год. С 4 августа 2025-го политик находится под домашним арестом. 12 сентября суд признал его виновным в организации госпереворота и приговорил к 27 годам тюрьмы.

Подробнее об обвинениях в адрес Болсонару читайте в материале «Ъ».