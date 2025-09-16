Прокурор Юты пообещал добиться смертной казни для Тайлера Робинсона

Прокуратура штата Юта предъявила Тайлеру Робинсону, которого подозревают в убийстве консервативного активиста Чарли Кирка, обвинение по семи пунктам. Прокурор Джефф Грей намерен добиться вынесения ему смертного приговора.

Как передает The Washington Post, Тайлеру Робинсону предъявлено обвинение в тяжком убийстве при отягчающих обстоятельствах и с применением огнестрельного оружия. Два пункта обвинения связаны с воспрепятствованием осуществлению правосудия, еще два — с подкупом свидетелей, одно — с совершением насильственного преступления в присутствии ребенка.

В судебных материалах указано, что Тайлер Робинсон застрелил Чарли Кирка, после чего спрятал оружие и выбросил одежду, которая была на нем. Затем он сказал своему соседу по комнате «удалить компрометирующие текстовые сообщения и не разговаривать с полицией». Мать Робинсона позвонила ему, когда увидела в новостях похожего на него человека. Тот сказал, что заболел и находится дома.

Чарли Кирка застрелили 10 сентября во время выступления перед студентами в Университете долины Юта. В 2012 году он стал одним из основателей молодежного движения Turning Point USA (TPUSA), которое занимается продвижением консервативных идей среди школьников и студентов.

